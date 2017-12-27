ФАС поставил Tele2 в пример "большой тройке"

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Заместитель руководителя Федеральная антимонопольной службы Анатолий Голомолзин на пресс-конференции, посвященной отмене внутрисетевого роуминга, подтвердил, что в значительной степени услуги связи в роуминге оказываются на уровне тарифов домашних регионов, однако у разных операторов это по-разному.

"Наиболее высокий процент (порядка 80%) таких тарифов у Tele2. Далее по степени охвата абонентов идут Мегафон, Вымпелком и МТС. Мы также рассчитываем, что в течение предстоящих нескольких месяцев эти операторы также будут снижать тарифы и не позднее мая следующего года этот вопрос будет решен окончательно", – заявил Голомолзин.

Срок отмены внутрисетевого роуминга продлен до 31 января 2018 года, однако для оператора Tele2 срок может быть продлен до мая 2018 года

Начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС РФ Елена Заева сообщила, что наибольший процент абонентов, путешествующих на условиях домашнего тарифного плана, – у Tele2, и именно для этого оператора скорее всего будет принято решение о продлении исполнения сроков предупреждения до мая 2018 года. Это связано с тем, что реализация (отмены внутрисетевого роуминга у Tele2 – прим.ред) идет.

Последним изменен на настоящий момент тарифный план "Классический" по Москве – это почти полмиллиона абонентов, которые теперь получили условия домашнего тарифного плана.