Fitch улучшило прогноз рейтинга Tele2

26 декабря, 10:15
Фото: depositphotos/Savenkomasha.gmail.com
Международное агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг ООО "Т2 РТК Холдинг" (T2R, бренд Tele2) на уровне "В+" и улучшило прогноз до "стабильного". Прогноз отражает значительное улучшение финансовых показателей Tele2 на фоне выхода на московский рынок и существенного снижения долговой нагрузки.
Эксперты Fitch, среди основных факторов стабильности, отметили смену стратегического фокуса Tele2: компания отказалась от бизнес-модели дискаунтера в пользу создания уникального ценностного предложения. По мнению аналитиков, это должно способствовать большему рыночному равновесию и росту маржинальности бизнеса Tele2. Низкий отток доказывает эффективность стратегии оператора, направленной на постепенное увеличение ARPU (средний чек абонента) и привлечение качественных абонентов.
Эксперты прогнозируют, что Tele2 продолжит постепенно наращивать свою долю и увеличивать доходы с опережением рынка. В качестве точек роста агентство выделило развитие услуг передачи данных на фоне активного строительства сетей 3G/4G и увеличение доли активных интернет-пользователей в сети компании. В частности, генеральный директор "Tele2 Москва" Игорь Жижикин подтверждал, что компания приблизилась к поставленной цели – достичь 10% доли московского рынка.
Кроме того, аналитики Fitch отметили преимущества стратегического партнерства с "Ростелекомом". Tele2 пользуется доступом к инфраструктуре компании, что позволяет оператору существенно экономить на операционных расходах.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: