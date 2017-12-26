Fitch улучшило прогноз рейтинга Tele2

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Международное агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг ООО "Т2 РТК Холдинг" (T2R, бренд Tele2) на уровне "В+" и улучшило прогноз до "стабильного". Прогноз отражает значительное улучшение финансовых показателей Tele2 на фоне выхода на московский рынок и существенного снижения долговой нагрузки.

Эксперты Fitch, среди основных факторов стабильности, отметили смену стратегического фокуса Tele2: компания отказалась от бизнес-модели дискаунтера в пользу создания уникального ценностного предложения. По мнению аналитиков, это должно способствовать большему рыночному равновесию и росту маржинальности бизнеса Tele2. Низкий отток доказывает эффективность стратегии оператора, направленной на постепенное увеличение ARPU (средний чек абонента) и привлечение качественных абонентов.

Эксперты прогнозируют, что Tele2 продолжит постепенно наращивать свою долю и увеличивать доходы с опережением рынка. В качестве точек роста агентство выделило развитие услуг передачи данных на фоне активного строительства сетей 3G/4G и увеличение доли активных интернет-пользователей в сети компании. В частности, генеральный директор "Tele2 Москва" Игорь Жижикин подтверждал, что компания приблизилась к поставленной цели – достичь 10% доли московского рынка.

Кроме того, аналитики Fitch отметили преимущества стратегического партнерства с "Ростелекомом". Tele2 пользуется доступом к инфраструктуре компании, что позволяет оператору существенно экономить на операционных расходах.