Центр безопасности дорожного движения Подмосковья запустил новый сайт

Новую версию сайта запустили для Центра безопасности дорожного движения Московской области. Теперь на cbddmo.ru самый популярный раздел с интерактивными картами разделен по тематикам: стоянки для грузовых автомобилей, расположение камер фото-видео фиксации нарушения ПДД, спецстоянки для эвакуированных автомобилей, новые железнодорожные пути и перехватывающие парковки.

Новый сайт стал еще более информативным, понятным и логичным с точки зрения пользователя, а наиболее читаемые и важные разделы теперь размещены на главной странице. Кроме того, ресурс адаптировали к работе и на мобильных устройствах, что позволяет просчитать маршрут и выбрать место для стоянки еще в пути, сообщает пресс-служба подмосковного Министерства транспорта.

Для обратной связи с пользователями специалисты разработали новый модуль, позволяющий отправить сообщение с обращением в организацию в три клика. При разработке также учитывалась возможность дальнейшего технического усовершенствования.