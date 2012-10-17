17 октября 2012, 14:45Технологии
Компания Apple объявила о дате презентации iPad mini
Apple презентует свой новый планшетный компьютер 23 октября в калифорнийском городе Сан-Хосе.
Как ожидается, iPad mini получит ультратонкий корпус и семидюймовый экран. По сообщениям в сети Интернет, стоимость нового гаджета будет колебаться от 250 до 800 долларов. Новинка выйдет в черном и белом корпусе.
Также на презентации публика увидит новый 13-ти дюймовый MacBook Pro c экраном Retina. Новый iPad выйдет за два дня до презентации планшетов Microsoft Surface и операционной системы Windows 8.