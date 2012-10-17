Компания Apple объявила о дате презентации iPad mini

Apple презентует свой новый планшетный компьютер 23 октября в калифорнийском городе Сан-Хосе.

Как ожидается, iPad mini получит ультратонкий корпус и семидюймовый экран. По сообщениям в сети Интернет, стоимость нового гаджета будет колебаться от 250 до 800 долларов. Новинка выйдет в черном и белом корпусе.

Также на презентации публика увидит новый 13-ти дюймовый MacBook Pro c экраном Retina. Новый iPad выйдет за два дня до презентации планшетов Microsoft Surface и операционной системы Windows 8.