Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября 2012, 14:45

Технологии

Компания Apple объявила о дате презентации iPad mini

Apple презентует свой новый планшетный компьютер 23 октября в калифорнийском городе Сан-Хосе.

Как ожидается, iPad mini получит ультратонкий корпус и семидюймовый экран. По сообщениям в сети Интернет, стоимость нового гаджета будет колебаться от 250 до 800 долларов. Новинка выйдет в черном и белом корпусе.

Также на презентации публика увидит новый 13-ти дюймовый MacBook Pro c экраном Retina. Новый iPad выйдет за два дня до презентации планшетов Microsoft Surface и операционной системы Windows 8.

связь

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика