Абонентам "Билайна" компенсируют сбой связи бесплатными SMS

Компания "Билайн" решила, в качестве компенсации за вчерашний сбой связи, утроить для своих абонентов день бесплатных SMS. Сообщения можно будет отправлять на номера всех операторов Москвы и Подмосковья 9 июня.

"Мы приносим извинения всем абонентам "Билайн" Московского региона за временные ограничения в работе сети в районе Садового кольца 6 июня 2013 года", - говорится в сообщении компании.

Напомним, 6 июня в столице произошел сбой в сетях "Билайна". В результате без мобильной связи остались около 160 тысяч человек. Было принято решение о включения режима межсетевого аварийного роуминга - поддержку пострадавшего оператора обеспечивали другие компании.