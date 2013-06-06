Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июня 2013, 12:28

Технологии

В центре Москвы произошел сбой в сети сотовой связи "Билайн"

В центре Москвы произошел сбой в сети "Билайн"

Утром 6 июня в некоторых районах центра Москвы произошел сбой в сети сотовой связи "Билайн". Он был связан с нарушением в работе коммутационного оборудования.

"Сбой был зафиксирован сегодня утром, в результате чего некоторые абоненты, находящиеся в пределах южной и северо-восточной частей Садового кольца, могут испытывать сложности с доступом к услугам мобильной связи и мобильного интернета", – сказала РИА Новости пресс-секретарь компании "ВымпелКом" Анна Айбашева.

Причины аварии устраняет оперативная бригада технической дирекции компании и представители производителя оборудования.

связь сбои сотовая связь

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика