В центре Москвы произошел сбой в сети сотовой связи "Билайн"

В центре Москвы произошел сбой в сети "Билайн"

Утром 6 июня в некоторых районах центра Москвы произошел сбой в сети сотовой связи "Билайн". Он был связан с нарушением в работе коммутационного оборудования.

"Сбой был зафиксирован сегодня утром, в результате чего некоторые абоненты, находящиеся в пределах южной и северо-восточной частей Садового кольца, могут испытывать сложности с доступом к услугам мобильной связи и мобильного интернета", – сказала РИА Новости пресс-секретарь компании "ВымпелКом" Анна Айбашева.

Причины аварии устраняет оперативная бригада технической дирекции компании и представители производителя оборудования.