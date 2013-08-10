Входной билет на авиашоу "МАКС-2013" будет стоить 550 рублей

С сегодняшнего дня входной билет на авиашоу "МАКС-2013" можно купить в кассах железнодорожных станций Москва-Казанская, Выхино, Люберцы-1 и Раменское. Билет на "МАКС" там продается только в комплекте с проездным на электричку.

Цена прохода на авиашоу - 550 рублей, а стоимость проезда туда и обратно - 260 рублей. Добраться до аэродрома "Раменское" по этому комплексному билету можно будет на скоростном экспрессе "Спутник".

Напомним, "МАКС" в этом году открывается 31 августа.