Генеральным менеджером сборной России по баскетболу станет Домани

Новым генеральным менеджером сборной России по баскетболу будет назначен Дмитрий Домани. Титулованный в прошлом спортсмен не так давно уже занял пост исполнительного директора Российской федерации баскетбола.

На этом посту Домани заменит Федора Воропаева, пишет "Российская газета".

Воропаев со скандалом ушел с должности, обвинив в непрофессионализме президента РФБ Юлию Аникееву.

Домани является одним из самых известных российских баскетболистов последнего времени. Спортсмен трижды становился чемпионом России, а также дважды выигрывал серебро первенств планеты в составе сборной России.