Экс-владелец Черкизовского рынка объявлен в международный розыск

Фото: ТАСС/Zak Hussein/PA Photos

Бывший владелец столичного Черкизовского рынка Тельман Исмаилов объявлен в международный розыск. Его подозревают в организации двух убийств.

Басманный суд уже выдал заочно санкцию на арест предпринимателя. "Прежде чем обращаться в суд за санкцией, следствие объявило его в международный розыск", – цитирует пресс-секретаря суда Юнону Цареву РИА Новости.

Ранее адвокат бизнесмена Марина Русакова рассказала, что Исмаилов сейчас находится не в России. Она отметила, что ее подопечного не вызывали для предъявления обвинения. Кроме того, защита не получила уведомления о судебном заседании. Сам Исмаилов назвал обвинения против себя и санкции на арест глупостью и отказался от дальнейших комментариев.

Известно также, что речь идет о двойном убийстве, произошедшем в мае 2016 года на Новорижском шоссе в Подмосковье. Тогда были расстреляны владелец торговых комплексов Владимир Савкин и учредитель "Люблино моторс" Юрий Брилев.