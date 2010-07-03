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15:15

Сообщника экс-министра финансов Подмосковья заочно осудили на 11 лет

суды происшествия

15:15

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Суд заочно приговорил сообщника экс-министра финансов Подмосковья Дмитрия Котляренко к 11 годам колонии за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета (СК) РФ.

Котляренко вменяется совершение преступлений по статьям "Мошенничество" и "Легализация". Следствие полагает, что он был причастен к хищению 11 миллиардов рублей в Московской области в 2005–2008 годах.

"Легализация похищенных денежных средств производилась путем заключения фиктивных сделок с участием контролируемых соучастниками, в том числе Жанной Булах, различных юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в банке МЗБ, также контролируемом Алексеем Кузнецовым, Валерием Носовым и Жанной Булах", – уточнили в пресс-службе.

Уточняется, что после заключения фиктивных сделок полученные деньги выводились на расчетные счета компаний-нерезидентов. Далее подозреваемые тратили похищенные деньги на покупку недвижимости за границей. Раскрыть преступную схему удалось благодаря изучению изъятой документации в "РИГрупп" и других организациях.

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