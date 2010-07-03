Суд приговорил экс-главу Циолковского к шести годам колонии

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Бывший глава находящегося рядом со строящимся космодромом Восточный наукограда Циолковского Николай Кохно приговорен судом к шести годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Кохно задержали в ноябре 2017 года. Как выяснило следствие, обвиняемый узнал о грядущих переговорах ОАО "Российские космические системы" по поводу закупки комплекса работ стоимостью около 100 миллионов рублей для строительства здания своего представительства на космодроме Восточный. Кохно связался с руководителем одного из подрядчиков и за взятку пообещал обеспечить тому победу в переговорах.

В итоге подрядчик перечислил подсудимому 2,2 миллиона рублей. Отмечается, что средства пошли в счет оплаты квартиры, которую Кохно попросил ему купить. Суд обязал мужчину вернуть деньги.