Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка

Уроженка Челябинска получила реальный срок за попытку продать невинность 13-летней дочери своей подруги за 1,5 миллиона рублей. Люблинский районный суд приговорил Алину Куканову к 3,5 годам колонии общего режима, передает телеканала Москва 24. Мать девочки, Ирина Гладких, остается под стражей.

"Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с пребыванием в исправительной колонии общего режима", – зачитал приговор судья.

Во время оглашения приговора обвиняемая рыдала так громко, что заглушала голос судьи. Ее адвокат от комментариев отказался, но заявил, что намерен обжаловать решение, чтобы попытаться сбавить срок.

По версии следствия, подсудимая искала в Сети мужчин, которые согласились бы купить невинность 13-летней девочки. "Объектом" торговли стала дочь близкой подруги Кукановой. За ночь с дочерью Ирина Гладких требовала 1,5 миллиона рублей.

Потенциального клиента женщины нашли этой зимой. Они приехали в Москву и встретились с мужчиной в ресторане, чтобы тот мог "оценить товар". "Покупатель" сразу же передал сумку с деньгами, однако в спешке злоумышленницы не заметили, что настоящими были только десять тысяч рублей. Представившийся клиентом человек на самом деле оказался сотрудником правоохранительных органов. Мать девочки и ее подругу задержали у выхода из ресторана. После их задержания девочку отправили в больницу, а затем передали родственникам.

По информации следствия, Ирина Гладких не работала, но при этом любила дорого одеваться, посещать светские мероприятия и ездить на море. Ее подруга Алина Куканова также не имела официального места работы. Следователи подозревают, что обе женщины занимались проституцией, поэтому предложение купить невинность 13-летнего ребенка не показалось им аморальным.

После задержания Куканова провела 2,5 месяца под домашним арестом. Мать девочки по-прежнему находится под стражей, приговор ей вынесут позже. По словам юристов, женщине грозит до десяти лет колонии.