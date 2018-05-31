Суд назвал фамилию предполагаемого организатора покушения на Бабченко

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Шевченковский районный суд Киева получил ходатайство об аресте организатора покушения на журналиста Аркадия Бабченко, сообщает ТАСС.

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Б.Л.", – сказано в сообщении.

29 мая поступили сведения о том, что журналиста застрелили на лестничной клетке его дома в Киеве. После этого 30 мая объявленный мертвым Бабченко появился на пресс-конференции главы СБУ Василия Грицака. По его словам, о заказе на его убийство ему рассказали заранее и предложили участвовать в спецоперации. Организатора преступления задержали.

Ранее операцию по инсценировке убийства прокомментировали в Кремле, назвав ее странной историей. Кроме того, Дмитрий Песков заявил, что Киеву придется ответить за обвинения в адрес Москвы в причастности к заказу убийства журналиста. Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что Москва продолжает считать журналистскую деятельность опасной профессией на Украине.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек завил, что инсценировка стала попыткой Украины войти в клуб политических интриганов, но она с треском провалилась, поскольку была плохо срежиссирована.

В качестве примера парламентарий указал на негативную реакцию на событие международной организации "Репортеры без границ" и представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлема Дезира, сообщает RT.

В других российских ведомствах и общественных организациях также посчитали подозрительной проведенную спецоперацию. В МИД предположили, что в ней есть пропагандистские мотивы, не поверили постановке и в Союзе журналистов России.

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