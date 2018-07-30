Два сотрудника МЧС обжаловали арест по делу о пожаре в "Зимней вишне"

30 июля, 11:33
Фото: ТАСС/Данил Айкин
Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Кемерово, Березовскому и Кемеровскому районам Григорий Терентьев и теперь уже бывший начальник кузбасского управления МЧС Александр Мамонтов подали в Центральный районный суд Кемерова апелляционные жалобы на продление ареста, сообщает РИА Новости.
Фигуранты обвиняются в халатности по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", произошедшего 25 марта. 19 июля им был продлен срок содержания под стражей до 25 сентября.
По версии следствия, Терентьев и Мамонтов не запланировали и не провели в 2017–2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации торгового центра.
Также Мамонтов обвиняется в растрате более 1,8 миллиона рублей из бюджета областного ГУ МЧС. Мамонтов свою вину не признает.
Ранее в Следственном комитете заявили, что Мамонтов пытался уничтожить улики – он отдал указания уничтожить бухгалтерские документы.
Жертвами пожара в "Зимней вишне" стали 60 человек, большинство из которых – дети. В рамках уголовного дела задержаны и арестованы 11 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника и ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: