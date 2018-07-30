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Происшествия

30 июля, 11:33

Два сотрудника МЧС обжаловали арест по делу о пожаре в "Зимней вишне"

суды происшествия

Фото: ТАСС/Данил Айкин

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Кемерово, Березовскому и Кемеровскому районам Григорий Терентьев и теперь уже бывший начальник кузбасского управления МЧС Александр Мамонтов подали в Центральный районный суд Кемерова апелляционные жалобы на продление ареста, сообщает РИА Новости.

Фигуранты обвиняются в халатности по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", произошедшего 25 марта. 19 июля им был продлен срок содержания под стражей до 25 сентября.

По версии следствия, Терентьев и Мамонтов не запланировали и не провели в 2017–2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации торгового центра.

Также Мамонтов обвиняется в растрате более 1,8 миллиона рублей из бюджета областного ГУ МЧС. Мамонтов свою вину не признает.

Ранее в Следственном комитете заявили, что Мамонтов пытался уничтожить улики – он отдал указания уничтожить бухгалтерские документы.

Жертвами пожара в "Зимней вишне" стали 60 человек, большинство из которых – дети. В рамках уголовного дела задержаны и арестованы 11 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника и ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию.

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