Начальник Астраханской таможни приговорен к 7 годам колонии по делу о коррупции

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Советский суд Астрахани приговорил главу Астраханской таможни Ильдара Саидова к 7 годам колонии строгого режима по коррупционному делу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Генерал-майор таможенной службы Саидов Ильдар Муратович признан виновным, приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10 миллионов 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Сотрудники ФСБ задержали Саидова в 2021 году при получении взятки в особо крупном размере. Было установлено, что начальник таможни превышал должностные полномочия и обеспечивал покровительство контрабандной деятельности.

Ранее суд в Москве вынес приговор по резонансному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток на 1,4 миллиарда рублей. Ему назначено наказание в виде 16 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 500 миллионов рублей.

