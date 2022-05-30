Начальник Астраханской таможни приговорен к 7 годам колонии по делу о коррупции

10:22
Фото: depositphotos/Irusetka.yandex.ru
Советский суд Астрахани приговорил главу Астраханской таможни Ильдара Саидова к 7 годам колонии строгого режима по коррупционному делу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Генерал-майор таможенной службы Саидов Ильдар Муратович признан виновным, приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10 миллионов 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Сотрудники ФСБ задержали Саидова в 2021 году при получении взятки в особо крупном размере. Было установлено, что начальник таможни превышал должностные полномочия и обеспечивал покровительство контрабандной деятельности.
Ранее суд в Москве вынес приговор по резонансному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток на 1,4 миллиарда рублей. Ему назначено наказание в виде 16 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 500 миллионов рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: