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17:57

Сын экс-сенатора заявил, что сбил полицейского под воздействием наркотиков

суды

17:57

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Фото: Москва 24

Сын экс-сенатора Амира Галлямова Тимур раскаялся в том, что сбил на машине инспектора ДПС. Он заявил, что сделал это под воздействием наркотиков.

"Члены ОНК Москвы посетили Галлямова в СИЗО "Пресня". Он заявил, что раскаивается в содеянном и совершил преступление под воздействием наркотиков", – сообщил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

26 мая на Кутузовском проспекте для проверки документов остановили внедорожник Toyota. Инспектор ДПС попросил предъявить документы, но водитель, предъявив водительское удостоверение, при общении с инспектором ГИБДД повел себя неадекватно. Он начал движение и попытался скрыться.

Дальше экипаж ДПС продолжил преследовать автомобиль, остановил иномарку. Водителя задержали.

Отец задержанного Амир Галлямов в 2007-2012 годах был членом Совета Федерации от Амурской области, с мая по декабрь 2012 года – министром спорта Московской области.

суды

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