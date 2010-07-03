Сбивший сотрудника ГИБДД сын экс-сенатора арестован до 26 июля

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Сбившего сотрудника ГИБДД сына экс-сенатора Тимура Галлямова арестовали до 26 июля. Об этом информирует Агентство "Москва".



В суде сообщили, что результаты медицинского освидетельствования не показали, что сын экс-сенатора распивал алкогольные напитки. Предполагается, что он употребил один грамм кокаина.

Сам Галлямов в суде признал свою вину и попросил отпустить его под залог или взять под домашний арест.

Авария произошла в ночь на 26 мая. Экипаж ДПС остановил на Кутузовском проспекте автомобиль Toyota Land Cruiser 200 для проверки документов. Полицейский подошел к водителю и попросил его предъявить документы на право управления транспортным средством.

27-летний мужчина предъявил свои права, но при общении с инспектором вел себя неадекватно и попытался скрыться на машине. Правоохранители начали преследовать иномарку. Когда злоумышленник остановился на красный сигнал светофора, полицейские попытались задержать его. В этот момент водитель резко вывернул руль вправо и наехал на инспектора ДПС.

Задержали водителя лишь на Большой Филевской улице. Как передает телеканал Москва 24, им оказался Тимур Галлямов − сын экс-сенатора от Амурской области Амира Галлямова.

