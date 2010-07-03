Отрезавшую ухо сыну жительницу Зеленограда арестовали

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Жительницу Зеленограда заключили под стражу, обвинив в травмировании 12-летнего сына. Об этом сообщает столичный главк СК.

По версии следствия, 46-летняя женщина сперва избила ребенка скакалкой, а затем взяла строительный нож и отрезала ему часть правого уха.

Два дня мальчик ходил в школу, не снимая шапки, чем удивил учителей. Узнав, что произошло, педагоги обратились в полицию. Сейчас ребенок находится в центре поддержке семьи и детства "Зеленоград".

Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза.