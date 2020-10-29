Генрих Падва прокомментировал лишение Добровинского статуса адвоката

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Генрих Падва выразил свою солидарность с решением Совета Адвокатской палаты столицы лишить Александра Добровинского статуса адвоката на два года. В диалоге с Москвой 24 он сообщил о том, что у Добровинского не было высшего юридического образования.

"Правильно, что лишили. Я бы не на два года (лишил статуса адвоката. – Прим. ред.), а пожизненно. Потому что он не адвокат, а бог знает кто", – заявил Падва.





Генрих Падва адвокат Насколько я знаю, он вообще не имеет права быть адвокатом, поскольку у него нет высшего юридического образования.

На вопрос, почему раньше не было известно об отсутствии высшего юридического образования у Добровинского, Падва ответил: "Я не знаю. Может, кому-то было известно".

Кроме того, Падва сообщил, что выступал против принятия Добровинского в коллегию адвокатов еще много лет назад. "Когда его еще принимали, это было много лет тому назад. Принимал его президиум Московской Городской коллегии адвокатов. Я был членом президиума. Я тогда уже был единственным, кто голосовал против того, чтобы его принять. Я считал, что он не имел права быть адвокатом", – подчеркнул Падва.

К таким выводам Падва пришел в том числе по причине отсутствия у Добровинского юридического образования. "По тем сведениям, которые он представил, было ясно, что он не адвокат, а бог знает кто", – сообщил Падва.

Также он отметил, что у Добровинского есть право обжаловать решение, как и у любого гражданина, но шансы на успех неизвестны.

Помощник Добровинского сообщила Москве 24, что скоро адвокат выступит с заявлением и даст разъяснения по этому вопросу.

Адвокат Александр Добровинский – один из известнейших столичных адвокатов, специализируется на корпоративном праве и бракоразводных процессах, гражданских и уголовных делах. К его услугам обращались Леонид Якубович, Никас Сафронов, Майя Плисецкая, Филипп Киркоров, Владимир Слуцкер, Вячеслав Фетисов и многие другие. Но особую популярность Добровинскому принесло дело Михаила Ефремова, где он представлял интересы семьи погибшего Сергея Захарова.