Суд взыскал с Павла Грудинина более 1 млрд рублей

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C бывшего кандидата в президенты РФ Павла Грудинина взыскали 1,066 миллиарда рублей в пользу акционеров "Совхоза имени Ленина". Иск рассматривался в Арбитражном суде Московской области.

"Иск удовлетворить частично, взыскать с Грудинина в пользу истцов 1 миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей, взыскать с Грудинина госпошлину в размере 104 тысяч рублей", – цитирует РИА Новости судью Рустама Бирюкова.

Истцы требовали взыскать около 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и около одного миллиарда рублей упущенной выгоды.

По мнению истцов, убытки были причинены передачей в уставной капитал компании ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков. В марте 2018 года арбитраж признал передачу земель незаконной.

Ранее сообщалось, что экс-супруга Павла Грудинина отсудила у бывшего кандидата в президенты две трети совместно нажитого имущества. Видновский городской суд Московской области удовлетворил требования Ирины Грудининой. Она получила почти 42 процента акций "Совхоза имени Ленина". Ее адвокат пояснил, что судья учел инвалидность женщины, и то, что Грудинин имеет стабильно высокий доход. Супруги, которые поженились в начале 1980-х и вырастили двоих детей, развелись прошлым летом по инициативе мужа.

В конце февраля сообщалось, что главу совхоза лишили мандата в Совете депутатов городского поселения Видное Ленинского района Подмосковья.

Политик был выдвинут КПРФ на пост президента РФ в 2018 году. Он занял второе место, набрав почти 12 процентов голосов.

