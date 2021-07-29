Оба водителя пойдут под суд в Москве за ДТП, в котором погиб пешеход

12:12
Фото: ТАСС/Маргарита Головина
Дело в отношении двух водителей, которые стали участниками смертельной аварии, направили в суд. В результате ДТП погибла женщина и получил серьезные травмы ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
"Прокуратура Северо-Западного административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих мужчин 43 и 60 лет. Каждый из них обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека", – говорится в сообщении.
Уголовное дело будет рассматриваться по существу в Хорошевском районном суде. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
24 ноября прошлого года автомобиль вылетел на тротуар и сбил прохожих на северо-западе Москвы. ДТП произошло на пересечении улиц Маршала Бирюзова и Маршала Соколовского. Женщина скончалась на месте, мужчина и ребенок, а также один из водителей были госпитализированы.
Прокуратура взяла на контроль расследование по факту ДТП на северо-западе Москвы
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