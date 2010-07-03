Политтехнолог Милосердов приговорен к 2,5 годам колонии за экстремизм

Нагатинский районный суд приговорил к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима политтехнолога Петра Милосердова, который помогал националисту Александру Поткину (Белову) в создании экстремистского сообщества в Казахстане.
"Признать Милосердова виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", – объявила судья Лариса Крутовская, сообщает Агентство "Москва".
Милосердову ограничили свободу на два года, ему запретили организовывать и участвовать в общественных организациях на четыре года. Также ему предъявлено обвинение в пособничестве в изготовлении и использовании поддельного внутреннего паспорта гражданина России (в данной части уголовное преследование прекращено за истечением срока давности).
По версии следствия, Милосердов и Поткин создали экстремистское сообщество для дестабилизации обстановки с целью изменения конституционного строя в Казахстане.
По материалам дела, Поткин в 2012 году встречался с местной оппозицией, собирал информацию о протестных настроениях в республике, проводил тренинги по этой теме. Милосердов заявлял, что по просьбе Поткина он только провел социологическое исследование в республике и непричастен к созданию экстремистского сообщества.
В январе 2018 года Хамовнический суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Милосердова. Адвокат сообщил, что его подзащитный не скрывался от следствия и был задержан в Москве. В августе 2016 года суд признал признал Поткина виновным в легализации денежных средств и экстремизме, его приговорили к 7,5 годам колонии общего режима и штрафу.
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