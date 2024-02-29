Главреда "Новой газеты" Соколова оштрафовали за дискредитацию армии РФ

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Главному редактору "Новой газеты" (лишена свидетельства о регистрации СМИ) Сергею Соколову назначили штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ВС РФ).

"Перовский районный суд города Москвы избрал административное наказание, <...> предусмотренное частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ", – рассказали в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

По версии суда, Соколов в одном из телеграм-каналов разместил публикацию "Ничьи мальчики", где содержались признаки дискредитации спецоперации на Украине. За это его оштрафовали на 30 тысяч рублей.



Ранее сообщалось, что журналиста доставили в отдел полиции. По информации самой газеты, Соколов прибыл в полицию для составления протокола о дискредитации ВС РФ.

К протоколу была приложена экспертиза, которую провел радиочастотный центр. По словам журналистов, административное дело касалось одной из публикаций "Новой газеты".