Дело об экстремизме лингвиста Касьяна прекращено

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Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении доктора филологических наук Алексея Касьяна о возбуждении ненависти либо вражды.

"Дело прекращено. Сегодня я получил соответствующее постановление", – передает Агентство "Москва" слова адвоката Сергея Бадамшина.

Касьян в течение шести месяцев находился под подпиской о невыезде. Следствие полагало, что он, используя неустановленные технические средства с доступом в интернет, под псевдонимом kassian разместил несколько записей в ЖЖ. Эти записи, по мнению экспертов, разжигали ненависть к кавказцам и мусульманам.

Летом 2018 года в одной из записей лингвиста были обнаружены психологические и лингвистические признаки возбуждения вражды, ненависти в отношении азиатов, кавказцев как группе лиц, выделяемых по совокупности национального и религиозного признаков.