Новое судебное заседание по делу Журавеля назначили на 12 декабря

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Очередное судебное заседание по делу Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана на фоне Соборной мечети в Волгограде, состоится 12 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Несколько потерпевших имамов грозненских мечетей были допрошены. Они заявили, что поступок Журавеля оскорбил чувства всех верующих мусульман и причинил моральный ущерб верующим.

В пресс-службе Висаитовского райсуда уточняли, что потерпевшими стали 13 имамов мечетей Грозного. Сам Журавель признал вину в сожжении Корана, но не в хулиганстве. Молодой человек также извинился за свой поступок.

В мае сотрудники полиции задержали в Волгограде 19-летнего Журавеля за акцию с сожжением Корана на фоне Соборной мечети. Как заявили следователи, молодой человек совершил это ради денег от украинских спецслужб. В итоге Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

В октябре Висаитовский районный суд Грозного перенес рассмотрение дела на 2 ноября. Как заявил судья, это произошло из-за неявки потерпевших и свидетелей.

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