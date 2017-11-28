В Москве мужчина трижды ограбил один и тот же салон связи

28 ноября, 21:37
Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Гагаринский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины, который обвиняется в трех разбойных нападениях на один и тот же салон сотовой связи. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Отмечается, что все разбойные нападения были совершены обвиняемым вместе с сообщником или единолично в вечернее время. С целью конспирации соучастники надевали медицинские маски и нападали в тот момент, когда в торговом зале не было покупателей, передает Агентство "Москва".
Уточняется, что мужчину обвиняют в совершении трех преступлений по статье "Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в том числе группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия".
В настоящее время он находится под стражей. Уголовное дело в отношении неустановленного сообщника выделено в отдельное производство.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: