В Москве мужчина трижды ограбил один и тот же салон связи

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Гагаринский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины, который обвиняется в трех разбойных нападениях на один и тот же салон сотовой связи. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Отмечается, что все разбойные нападения были совершены обвиняемым вместе с сообщником или единолично в вечернее время. С целью конспирации соучастники надевали медицинские маски и нападали в тот момент, когда в торговом зале не было покупателей, передает Агентство "Москва".

Уточняется, что мужчину обвиняют в совершении трех преступлений по статье "Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в том числе группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия".

В настоящее время он находится под стражей. Уголовное дело в отношении неустановленного сообщника выделено в отдельное производство.