Судебный процесс по делу Трампа о штурме Капитолия пройдет 4 марта 2024 года

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Судебное разбирательство по существу дела о предпринятой в январе 2021 года экс-президентом Дональдом Трампом попытке сохранить власть после поражения на выборах назначено на 4 марта 2024 года, рассказала председательствующая на процессе судья Федерального суда столичного округа Колумбия Таня Чаткэн на процедурных прениях сторон, передает ТАСС.

В понедельник, 28 августа, стало известно, что суд в американском штате Джорджия организует 6 сентября заседание, где бывшему американскому лидеру зачитают обвинения.

Ему предоставят возможность дать ответ на них. В суд также явятся остальные 18 фигурантов дела о попытке рэкетирскими методами изменить результаты президентских выборов 2020 года.

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание американского конгресса. Своими действиями они задержали подведение итогов президентских выборов, на которых побеждал нынешний глава государства Джо Байден. Выяснилось, что из-за этого несколько человек погибли.

Суд в Вашингтоне решил не арестовывать Трампа