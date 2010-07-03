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28 марта, 23:59

Суд заочно арестовал экс-следователя за вымогательство

суды

28 марта, 23:59

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В Москве на два месяца заочно арестован бывший следователь Мария Слезкина, обвиняемая в вымогательстве двух миллионов евро у находившегося в СИЗО "Бутырка" мурманского рыбопромышленника Юрия Тузова, сообщает Агентство "Москва".

Ходатайство следствия удовлетворил Пресненский районный суд столицы.

Старший следователь по расследованию особо важных дел управления по ЦАО ГСУ Следственного комитета РФ по столице Мария Слезкина обещала отпустить бизнесмена, задержанного по делу о похищении человека, под домашний арест.

В случае отказа она угрожала длительными сроками лишения свободы, как Тузову, так и его сыну.

суды

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