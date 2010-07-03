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28 февраля, 19:35

Военнослужащего Черноморского флота осудили на 10 лет за шпионаж в пользу Украины

суды

28 февраля, 19:35

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Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ России

Военнослужащего Черноморского флота и его гражданскую жену осудили за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"28 февраля 2019 года Северо-Кавказским окружным военным судом признаны виновными в совершении государственной измены (ст. 275 УК России) в форме выдачи государственной тайны гражданин РФ, военнослужащий Черноморского флота майор Долгополов Д. А. и его сожительница, гражданка РФ Сухоносова А. С. – в форме шпионажа", – сообщили в ЦОС.

Как передает ТАСС, решением суда Долгополов приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, его гражданская супруга – к лишению свободы сроком на 9 лет в колонии общего режима.

По данным ФСБ, Долгополов работал на военную разведку минобороны Украины. Также установлено, что Сухоносова, будучи завербованной сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины полковником Клименком Игорем Ивановичем, привлекла Долгополова к конфиденциальному сотрудничеству с украинской спецслужбой за денежное вознаграждение.

суды

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