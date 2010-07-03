Военнослужащего Черноморского флота осудили на 10 лет за шпионаж в пользу Украины

Военнослужащего Черноморского флота и его гражданскую жену осудили за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"28 февраля 2019 года Северо-Кавказским окружным военным судом признаны виновными в совершении государственной измены (ст. 275 УК России) в форме выдачи государственной тайны гражданин РФ, военнослужащий Черноморского флота майор Долгополов Д. А. и его сожительница, гражданка РФ Сухоносова А. С. – в форме шпионажа", – сообщили в ЦОС.
Как передает ТАСС, решением суда Долгополов приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, его гражданская супруга – к лишению свободы сроком на 9 лет в колонии общего режима.
По данным ФСБ, Долгополов работал на военную разведку минобороны Украины. Также установлено, что Сухоносова, будучи завербованной сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины полковником Клименком Игорем Ивановичем, привлекла Долгополова к конфиденциальному сотрудничеству с украинской спецслужбой за денежное вознаграждение.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.