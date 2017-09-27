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Происшествия

27 сентября 2017, 14:27

Дело против Дурова может быть коммерческой историей – эксперт

суды за рубежом

Фото: AP/Tatan Syuflana

Создателя Telegram Павла Дурова удивило возбужденное против него в Иране уголовное дело. Случилось это якобы из-за того, что мессенджером пользуются террористы, через него продают наркотики и распространяют порнографию. Дуров написал, что террористов и порнографический контент в Иране активно блокируют. Причины возбуждения дела в другом, думает Дуров.

Генеральный директор агентства "Социальные сети" Денис Терехов в эфире радиостанции Москва FM пояснил, что Иран – крупнейший рынок для Telegram. "Я не исключаю, что это могут быть и коммерческие истории. Передел рынка мессенджеров, если угодно", – сказал Терехов, комментируя инцидент.

Дурова удивило возбужденное против него дело из-за Telegram


По словам гендиректора агентства, когда местные бизнесмены – особенно в закрытых тоталитарных странах – видят успех проекта, они понимают, что проще его скопировать. Для этого можно избавиться от конкурента подобным способом, добавил Терехов. Распространение порнографии и другие причины такого рода он назвал удобным предлогом для заведения дела.

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