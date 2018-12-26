Таксиста, протащившего полицейского, оставили под стражей

Протащившего полицейского таксиста оставили под стражей
Таксиста Гасана Мамедова, который протащил полицейского по проезжей части около 50 метров, оставили под стражей до 25 февраля. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
Днем 24 декабря 56-летний таксист не подчинился требованию полицейского прекратить сопротивление и прижал руку правоохранителя стеклоподъемником водительской двери. Затем Мамедов нажал педаль газа, протащив сотрудника полиции по проезжей части на расстояние 50 метров. Полицейский получил ссадины обеих кистей и голени.
Таксиста задержали. Его обвинили в "Применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".
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