Таксист протащил полицейского 50 метров по проезжей части

Следствие просит об аресте мужчины, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского, сообщает пресс-служба СК в Twitter.

Инцидент произошел днем 24 декабря. 56-летний таксист, находясь за рулем Mazda 6, припаркованного на улице Дыбенко, не подчинился требованию полицейского прекратить сопротивление и прижал его руку стеклоподъемником водительской двери.

Затем, с целью скрыться, он нажал педаль газа и проехал 50 метров, протащив сотрудника по проезжей части. Представитель власти получил повреждения в виде ссадины обеих кистей и голени.

Злоумышленника задержали. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".