В Москве заочно арестован хакер "Шалтай-Болтая" Глазастиков

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Александра Глазастикова. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Заседание по делу Глазастикова проходило 25 октября. Он обвиняется в неправомерном доступе к компьютерной информации.

По версии следствия, хакеры в период с 2013 по 2016 год, действуя в составе организованной группировки, незаконно получили доступ к защищенной законом компьютерной информации, принадлежащей ряду граждан РФ. Злоумышленники также скопировали ее с целью последующей продажи на интернет-ресурсах.

Ранее сообщалось, что фигуранта по делу "Шалтай-Болтая" Владимира Аникеева отпустили из-под стражи.

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