Хакера "Шалтай-Болтая" Аникеева отпустили из-под стражи

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Лидера хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева отпустили из-под стражи, сообщает Агентство "Москва".

Лефортовский суд удовлетворил ходатайство Аникеева о зачете времени содержания под стражей в счет наказания.

Аникеева приговорили к двум годам колонии общего режима в июле 2017 года. Защита обжаловать приговор не стала.

В январе 2018 года защита просила отпустить Аникеева условно-досрочно, однако суд это ходатайство не удовлетворил.

В июне суд отказался заменить оставшийся срок заключения на штраф.

Лидера группы "Шалтай-Болтай" признали виновным во взломе почты шести человек, включая Елену Морозову из группы "Сумма", Евгения Кислякова из Сбербанка, пресс-секретаря премьер-министра РФ Наталью Тимакову и телеведущего Дмитрия Киселева.

Аникеев отрицал политический характер деятельности группы, заявив, что целью деятельности хакеров была свобода информации.

Сообщники Аникеева Александр Филин и Константин Тепляков получили по три года колонии общего режима.