Хакера "Шалтай-Болтая" Аникеева отпустили из-под стражи

6 августа, 12:35
Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей
Лидера хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева отпустили из-под стражи, сообщает Агентство "Москва".
Лефортовский суд удовлетворил ходатайство Аникеева о зачете времени содержания под стражей в счет наказания.
Аникеева приговорили к двум годам колонии общего режима в июле 2017 года. Защита обжаловать приговор не стала.
В январе 2018 года защита просила отпустить Аникеева условно-досрочно, однако суд это ходатайство не удовлетворил.
В июне суд отказался заменить оставшийся срок заключения на штраф.
Лидера группы "Шалтай-Болтай" признали виновным во взломе почты шести человек, включая Елену Морозову из группы "Сумма", Евгения Кислякова из Сбербанка, пресс-секретаря премьер-министра РФ Наталью Тимакову и телеведущего Дмитрия Киселева.
Аникеев отрицал политический характер деятельности группы, заявив, что целью деятельности хакеров была свобода информации.
Сообщники Аникеева Александр Филин и Константин Тепляков получили по три года колонии общего режима.
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