Раскрыты подробности поимки Чикатило

Следователь Исса Костоев, который разоблачил одного из самых известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему удалось "побороть" его при отсутствии веских улик. Поимка Чикатило стала последним делом в следственной практике Костоева и стало для него настоящей борьбой.
Следователь заявил, что Чикатило был неглупым, хитрым, изворотливым, а Костоеву было необходимо, чтобы он сам признался во всех преступлениях, поскольку в то время еще не было исследования ДНК, а улики против маньяка были недостаточно убедительными. При этом в самом деле уже были многочисленные ошибки следователей и экспертов.
Костоев заявил, что разговорить Чикатило было сложно: он держал дистанцию и молчал, поскольку понимал, что против него мало улик.
"Но Исса Костоев был уверен, что перед ним – тот самый кровавый убийца. Он запросил карту подобных преступлений по всему Советскому Союзу и выяснил, что там, где были совершены убийства, Чикатило в то время был в командировках. Этим фактом Костоев поставил хитрому убийце настоящий мат, и тогда Чикатило заговорил", – сказано в сюжете, опубликованном Следственным комитетом.
Пока Чикатило не рассказал обо всех своих 55 убийствах, к нему не имел доступа ни один человек кроме самого следователя и надзирателей. Костоев добавил, что обстоятельства были таковы, что Чикатило сам должен был рассказать о своих преступлениях.
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