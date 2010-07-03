Раскрыты подробности поимки Чикатило

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Следователь Исса Костоев, который разоблачил одного из самых известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему удалось "побороть" его при отсутствии веских улик. Поимка Чикатило стала последним делом в следственной практике Костоева и стало для него настоящей борьбой.

Следователь заявил, что Чикатило был неглупым, хитрым, изворотливым, а Костоеву было необходимо, чтобы он сам признался во всех преступлениях, поскольку в то время еще не было исследования ДНК, а улики против маньяка были недостаточно убедительными. При этом в самом деле уже были многочисленные ошибки следователей и экспертов.

Костоев заявил, что разговорить Чикатило было сложно: он держал дистанцию и молчал, поскольку понимал, что против него мало улик.

"Но Исса Костоев был уверен, что перед ним – тот самый кровавый убийца. Он запросил карту подобных преступлений по всему Советскому Союзу и выяснил, что там, где были совершены убийства, Чикатило в то время был в командировках. Этим фактом Костоев поставил хитрому убийце настоящий мат, и тогда Чикатило заговорил", – сказано в сюжете, опубликованном Следственным комитетом.

Пока Чикатило не рассказал обо всех своих 55 убийствах, к нему не имел доступа ни один человек кроме самого следователя и надзирателей. Костоев добавил, что обстоятельства были таковы, что Чикатило сам должен был рассказать о своих преступлениях.