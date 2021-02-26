Суд отпустил жителя Кирова, пнувшего инвалида у магазина

Фото: СК РФ

Суд в Кирове не стал удовлетворять ходатайство следователя об аресте мужчины, который пнул в спину инвалида.

Уточняется, что фигурант был доставлен в суд из СИЗО, однако после заседания он покинул здание.

"Суд отказался удовлетворить ходатайство следователя о заключении под стражу. Сейчас мужчине избрана мера в виде подписки о невыезде", – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы регионального управления СК.

Ранее в социальных сетях распространилось видео из Кирова, где крепкий мужчина бил ногой в спину пожилого человека с тростью при входе в магазин. Полицейские задержали 33-летнего подозреваемого. Было заведено уголовное дело по статье "Побои".

В ходе допроса кировчанин объяснил произошедшее. Со слов задержанного, ему показалось, будто инвалид хотел схватить его жену.