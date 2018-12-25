Суд Тольятти арестовал подозреваемого в убийстве 16-летней девушки

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В Тольятти суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве 16-летней девушки, сообщает ТАСС.

Тело подростка с колото-резаными ранениями шеи и туловища обнаружили на пустыре недалеко от Юбилейной улицы. Ей оказалась призер юниорского чемпионата России по плаванию, мастер спорта РФ Сафия Аскарова.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Вскоре полиция задержала знакомого девушки – 16-летнего местного жителя.

Как полагает следствие, между молодыми людьми произошла ссора и подозреваемый нанес потерпевшей несколько ножевых ранений. Судебно-медицинская экспертиза выявила на теле убитой более 30 ножевых ранений.

Подозреваемому назначат судебную психолого-психиатрическую экспертизу.