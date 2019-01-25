Суд избрал меру пресечения начальнику ОМВД Чехова

Бабушкинский районный суд столицы избрал подозреваемому в незаконном обороте оружия начальнику ОМВД по городскому округу Чехов Андрею Большакову меру пресечения в виде запрета определенных действий сроком на два месяца, передает Агентство "Москва".
"Удовлетворить частично, избрать запрет определенных действий по 23 марта", – сообщил судья Антон Мартыненко.
Подозреваемый был задержан ночью 24 января. В доме у полицейского провели обыски, во время которых был обнаружен пистолет Макарова со спиленными номерами. Среди других находок – магазин с четырьмя патронами. Назначенная баллистическая экспертиза подтвердила, что все оружие боевое.
Начальника чеховского ОМВД задержали по подозрению в торговле оружием
По информации СК, обыски проходили в рамках расследования уголовного дела в отношении начальника отдела по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска ОМВД по Чехову. В декабре 2018 года он получил от местного предпринимателя взятку в размере 90 тысяч рублей за уничтожение доказательств его причастности к драке в кафе и непривлечение к уголовной ответственности.
Также был задержан старший инспектор указанного отдела, который в ноябре прошлого года получил 200 тысяч рублей от местного коммерсанта за покровительство. В обысках участвовали около двух десятков сотрудников СКР, а также оперативники подмосковного УФСБ и бойцы Росгвардии.
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