Суд избрал меру пресечения начальнику ОМВД Чехова

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Бабушкинский районный суд столицы избрал подозреваемому в незаконном обороте оружия начальнику ОМВД по городскому округу Чехов Андрею Большакову меру пресечения в виде запрета определенных действий сроком на два месяца, передает Агентство "Москва".

"Удовлетворить частично, избрать запрет определенных действий по 23 марта", – сообщил судья Антон Мартыненко.

Подозреваемый был задержан ночью 24 января. В доме у полицейского провели обыски, во время которых был обнаружен пистолет Макарова со спиленными номерами. Среди других находок – магазин с четырьмя патронами. Назначенная баллистическая экспертиза подтвердила, что все оружие боевое.

Начальника чеховского ОМВД задержали по подозрению в торговле оружием

По информации СК, обыски проходили в рамках расследования уголовного дела в отношении начальника отдела по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска ОМВД по Чехову. В декабре 2018 года он получил от местного предпринимателя взятку в размере 90 тысяч рублей за уничтожение доказательств его причастности к драке в кафе и непривлечение к уголовной ответственности.

Также был задержан старший инспектор указанного отдела, который в ноябре прошлого года получил 200 тысяч рублей от местного коммерсанта за покровительство. В обысках участвовали около двух десятков сотрудников СКР, а также оперативники подмосковного УФСБ и бойцы Росгвардии.