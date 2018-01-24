Обвинение потребовало для экс-губернатора Кировской области 10 лет колонии

24 января 2018, 18:08
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Гособвинение попросило суд приговорить экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к десяти годам колонии строгого режима.
"Также обвинение просит назначить Белых штраф в размере 100 миллионов рублей", – заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной на видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В июне 2016 года экс-губернатора Кировской области Никиту Белых задержали с поличным в столичном ресторане при получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2012–2016 годах он получил суммы, размер которых 400 тысяч евро. В июле 2016 года Владимир Путин освободил губернатора от должности в связи с утратой доверия.
В марте 2017 года против Белых возбудили новое дело о взятке. Своей вины сам экс-губернатор не признал.
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