ЦСКА оштрафовали за нарушение антиковидных мер при проведении матча с "Динамо"

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Футбольный клуб ЦСКА оштрафовали за нарушение правил санитарной безопасности при проведении матча с "Динамо". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Савеловского районного суда.

"Суд постановил признать футбольный клуб ЦСКА виновным в совершении правонарушения по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей", – сообщили в пресс-службе инстанции.

Ранее Роспотребнадзор обратился в суд по поводу ряда нарушений во время организации матча. В частности, сообщалось, что на "ВЭБ Арене" не соблюдалась социальная дистанция. Также были зафиксированы нарушения при контроле за применением средств индивидуальной защиты.

Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 3:1. В составе армейцев голы забили Константин Кучаев, Чидера Эджуке и Игорь Дивеев.