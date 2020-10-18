ЦСКА обыграл московское "Динамо" в матче 11-го тура РПЛ

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Встреча столичных футбольных команд ЦСКА и "Динамо" завершилась со счетом 3:1 в пользу "армейцев". Об этом сообщает РИА Новости.

Московское дерби прошло на стадионе ЦСКА в рамках 11-го тура Российской Премьер-лиги. В составе хозяев голами отметились Константин Кучаев, Чидера Эджуке и Игорь Дивеев. За "Динамо" забил Никола Моро.

Первую половину встречи не доиграл защитник ЦСКА Вадим Карпов, ему сломали нос. Крмое того, во втором тайме судья удалил с поля игрока "Динамо" Романа Евгеньева за второе предупреждение.

На данный момент ЦСКА занимает третью позицию в турнирной таблице чемпионата с 22 очками. "Динамо" располагается на седьмой позиции, в активе команды 17 очков.

Накануне столичный "Спартак" обыграл подмосковные "Химки" и по-прежнему разделяет первое место с "Зенитом" из Санкт-Петербурга.

