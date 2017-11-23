Водителю, умышленно сбившему подростка в Ленобласти, дали условный срок

23 ноября, 16:50
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Суд в Ленинградской области вынес приговор водителю, который умышленно сбил подростка на внедорожнике, после чего избил его.
Владимиру Бельскому назначили наказание в виде лишения свободы на 1,5 года условно, признав его виновным по статьям "Хулиганство, с применением предметов, используемых в качестве оружия" и "Побои", сообщает "Газета.ру".
Инцидент произошел 9 марта 2017 года в городе Приозерск. Двое детей играли рядом с проезжей частью, стреляя по машинам из игрушечного автомата. Рассерженный поведением детей, Бельский на машине погнался за одним из ребят и наехал на него.
Затем, выйдя из машины, он ударил сбитого мальчика, поставил на колени и удерживал в таком состоянии пока не приехала полиция.
Осужденному также назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.
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