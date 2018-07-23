МГИК обжалует решение о регистрации Балакина кандидатом в мэры

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) собирается обжаловать в Верховном суде решение о регистрации Михаила Балакина кандидатом в мэры столицы. Об этом сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Мы считаем, что решение наше законно и будем обжаловать в течение пяти дней в Верховном суде это решение Мосгорсуда", – цитирует Горбунова Агентство "Москва". По мнению главы МГИК, три подписи депутатов были поставлены под давлением.

При этом, Горбунов отметил, что Балакина зарегистрируют кандидатом в мэры, если Верховный суд, как ранее Мосгорсуд, признает отказ в его регистрации недействительным.

Ранее Мосгорсуд признал незаконным отказ МГИК регистрировать Балакина кандидатом на должность мэра Москвы. По словам представителя Балакина Татьяны Лушниковой, все три депутата подтвердили, что поставили свои подписи самостоятельно и без какого-либо давления. По итогам заседания суд обязал Мосгоризбирком зарегистрировать Балакина в течении пяти дней со дня принятия решения.

12 июля МГИК зарегистрировала четырех кандидатов на пост мэра Москвы. В их числе – Сергей Собянин, который идет на выборы как самовыдвиженец, Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ и Илья Свиридов от "Справедливой России". Выборы пройдут 9 сентября.