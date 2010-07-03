Мосгорсуд оставил под стражей аспиранта МГУ Мифтахова

Фото: webtelegram.net

Мосгорсуд оставил под стражей до 7 мая обвиняемого в хулиганстве аспиранта МГУ имени Ломоносова Азата Мифтахова. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на суд.

"Апелляционная жалоба отклонена", – сказал собеседник агентства.

Ранее Головинский суд продлил арест аспиранту до 7 мая.

Аспиранта обвиняют по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу".

1 февраля полиция задержала его и еще пятерых студентов МГУ по подозрению в причастности к изготовлению взрывного устройства. В Балашихинском городском суде 4 февраля прошло заседание, на котором студентов отпустили, оставив их в статусе свидетелей, а Мифтахову продлили срок задержания на 72 часа. Затем аспиранту назначили проведение следственных действий.

Повторное заседание не состоялось. Мифтахова отпустили из полиции, однако сразу же задержали вновь – уже по делу о поджоге офиса "Единой России". По данным следствия, он участвовал в нападении на столичный офис партии в январе 2018 года.

За аспиранта поручились более 300 профессоров и научных работников российских и зарубежных университетов и научных центров. В их числе профессор лингвистики Массачусетского института технологий Ноам Хомский.