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04 марта, 21:18

Суд продлил арест обвиняемому в хулиганстве аспиранту МГУ Мифтахову

суды

04 марта, 21:18

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Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Обвиняемый в хулиганстве аспирант МГУ Азат Мифтахов останется под стражей до 7 апреля. Арест молодому человеку продлил Головинский районный суд, сообщает Агентство "Москва".

Мифтахова обвиняют по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу".

По данным следствия, аспирант участвовал в нападении на столичный офис "Единой России" в январе 2018 года. Полиция задержала его 1 февраля в Балашихе. В Балашихинском городском суде 4 февраля прошло заседание, на котором Мифтахову должны были избрать меру пресечения. Суд решил продлить аспиранту срок задержания на 72 часа.

Повторное заседание не состоялось. Мифтахова отпустили из полиции, однако сразу же задержали вновь – уже по делу о поджоге офиса "Единой России".

За аспиранта поручились более 300 профессоров и научных работников российских и зарубежных университетов и научных центров. В их числе профессор лингвистики Массачусетского института технологий Ноам Хомский.

суды

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