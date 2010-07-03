Суд продлил арест аспиранту МГУ Мифтахову

Обвиняемый в хулиганстве аспирант МГУ имени Ломоносова Азат Мифтахов останется в СИЗО до 7 мая. Такое решение принял Головинский суд столицы.
"Срок содержания Азата Мифтахова под стражей продлен до 7 мая", − цитирует представителя суда Агентство "Москва".
12 февраля Головинский суд заключил Мифтахова под стражу до 7 марта. Затем его арест продлили до 7 апреля. Аспиранту предъявили обвинение в "хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору". Сам Мифтахов отказался признать вину.
О задержании 25-летнего уроженца Нижнекамска Мифтахова в общежитии МГУ на Ленинских горах стало известно 1 февраля. Полиция вышла на него, расследуя дело об обнаружении неразорвавшейся самодельной взрывчатки в Балашихе 11 января. По данным следствия, он является членом леворадикального анархического движения.
7 февраля Мифтахова освободили без предъявления обвинения и оставили в статусе свидетеля. Однако уже вскоре молодого человека задержали по делу о хулиганстве.
Речь идет о расследовании нападения на офис партии "Единая России" в столичном районе Ховрино, которое произошло 31 января 2018 года. Тогда неизвестные разбили окно здания и забросили в помещение файер. В результате инцидента никто не пострадал. Было возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм", позднее переквалифицированное в "Хулиганство". Его фигуранты – Елена Горбань и Алексей Кобаидзе – находятся под подпиской о невыезде.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.