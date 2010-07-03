Суд продлил арест аспиранту МГУ Мифтахову

Обвиняемый в хулиганстве аспирант МГУ имени Ломоносова Азат Мифтахов останется в СИЗО до 7 мая. Такое решение принял Головинский суд столицы.

"Срок содержания Азата Мифтахова под стражей продлен до 7 мая", − цитирует представителя суда Агентство "Москва".

12 февраля Головинский суд заключил Мифтахова под стражу до 7 марта. Затем его арест продлили до 7 апреля. Аспиранту предъявили обвинение в "хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору". Сам Мифтахов отказался признать вину.

О задержании 25-летнего уроженца Нижнекамска Мифтахова в общежитии МГУ на Ленинских горах стало известно 1 февраля. Полиция вышла на него, расследуя дело об обнаружении неразорвавшейся самодельной взрывчатки в Балашихе 11 января. По данным следствия, он является членом леворадикального анархического движения.

7 февраля Мифтахова освободили без предъявления обвинения и оставили в статусе свидетеля. Однако уже вскоре молодого человека задержали по делу о хулиганстве.

Речь идет о расследовании нападения на офис партии "Единая России" в столичном районе Ховрино, которое произошло 31 января 2018 года. Тогда неизвестные разбили окно здания и забросили в помещение файер. В результате инцидента никто не пострадал. Было возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм", позднее переквалифицированное в "Хулиганство". Его фигуранты – Елена Горбань и Алексей Кобаидзе – находятся под подпиской о невыезде.