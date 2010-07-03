Мосгорсуд оставил в СИЗО аспиранта МГУ Мифтахова

Мосгорсуд признал законным продление ареста аспиранту МГУ Азата Мифтахова, подозреваемого в изготовлении взрывчатки, сообщает РИА Новости.
По словам адвоката Светланы Сидоркиной, суд оставил в силе постановление о продлении меры пресечения. Мифтахов останется под стражей до 7 апреля.
Аспиранта обвиняют по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу".
1 февраля полиция задержала его и еще пятерых студентов МГУ по подозрению в причастности к изготовлению взрывного устройства. В Балашихинском городском суде 4 февраля прошло заседание, на котором студентов отпустили, оставив их в статусе свидетелей, а Мифтахову продлили срок задержания на 72 часа. Затем аспиранту назначили проведение следственных действий.
Повторное заседание не состоялось. Мифтахова отпустили из полиции, однако сразу же задержали вновь – уже по делу о поджоге офиса "Единой России". По данным следствия, он участвовал в нападении на столичный офис партии в январе 2018 года.
За аспиранта поручились более 300 профессоров и научных работников российских и зарубежных университетов и научных центров. В их числе профессор лингвистики Массачусетского института технологий Ноам Хомский.
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