Суд арестовал аспиранта МГУ Мифтахова

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Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов, подозреваемый в поджоге офиса "Единой России", арестован на два месяца – до 7 марта. Решение вынес Головинский суд Москвы, сообщает ТАСС.

Мифтахову инкриминируется "хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Все подозрения в причастности к совершению этого преступления он отвергает.

Речь идет об уголовном деле, возбужденном год назад по статье "Вандализм" и позднее переквалифицированном на статью "Хулиганство". Фигуранты этого дела Елена Горбань и Алексей Кобаидзе находятся под подпиской о невыезде.

25-летнего уроженца Нижнекамска задержали в общежитии МГУ на Ленинских горах 1 февраля. На молодого человека следователи вышли в ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обнаружения неразорвавшегося самодельного взрывного устройства в Балашихе 11 января.

7 февраля Мифтахова освободили без предъявления обвинения и сразу же задержали по делу о хулиганстве. В рамках дела, по которому он был задержан изначально, молодой человек остался в статусе подозреваемого.