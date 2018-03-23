Напавшего на радиоведущую Фельгенгауэр хотят отправить на принудительное лечение

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В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о принудительном лечении Бориса Грица, обвиняемого в нападении на радиоведущую Татьяну Фельгенгауэр в октябре 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по Москве.

"По заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы мужчина признан лицом, нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого ему деяния мужчина не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным постановлением будет направлено в суд", – сказали в ведомстве, передает Агентство "Москва".

В феврале СК предъявил обвинение в окончательной редакции по делу о нападении на журналистку радиостанции "Эхо Москвы". По заключению психолого-психиатрической экспертизы Гриц был признан невменяемым.

23 октября 2017 года мужчина ворвался в редакцию "Эха Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в шею. После этого его задержали. Журналистку прооперировали. Гриц частично признал свою вину, но добавил, что не хотел убивать ведущую. На одном из допросов он уверял, что она каждую ночь преследовала его "в телепатической форме" с 2012 года.