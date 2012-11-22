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22 ноября 2012, 16:14

Происшествия

Подозреваемым в убийстве главы холдинга "8 Марта" продлили арест

Одинцовский городской суд Московской области продлил срок ареста трем фигурантам дела об убийстве главы мебельного холдинга "8 Марта" Михаила Кравченко.

Арест продлен до 20 февраля 2013 года, передает РИА Новости.

По данным следствия, Кравченко был застрелен 20 мая 2012 года в Одинцовском районе Подмосковья около деревни Переделкино.

В конце мая полицейские задержали предполагаемого организатора преступления, а в июне были задержаны и арестованы предполагаемые убийцы.

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